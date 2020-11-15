СК смог сформулировать свои претензии к подмосковному вору в законе

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СК Подмосковья собрался с мыслями и предъявил окончательный текст обвинения в адрес криминального авторитета Олега Медведева, в криминальном мире известного как Шишкан.

Также известный как Олег Раменский, Шишкан проходит по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Санкциям также подверглись предполагаемые участники его преступного сообщества.

Как сообщает Znak.com, группировка Шишкана контролировала к 2010 году район Раменский (ныне упразднен) целиком. Все конкурирующие группировки «раменскими» безжалостно уничтожались.