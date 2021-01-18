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Следователи начали доследственную проверку после сообщений в средствах массовых информации о том, что в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей издевались над подопечными. Ряд изданий сообщало и о сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По словам матери одного из экс-подопечных, в учреждении бывают случаи, когда взрослые воспитанники насилуют младших, после чего приходится прибегать к абортам. Всего в доме-интернате проживает 400 человек, передает РИА Новости.

Сотрудники регионального СК просят граждан связаться с ними, если им что-либо известно о фактах насилия в учреждении. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось о том, что в России может появиться строгое наказание за ложь о сексуальных домогательствах и насилии.