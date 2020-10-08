СК передал в прокуратуру 14 уголовных дел в отношении «омбудсмена полиции»

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В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Его обвиняют в двух эпизодах вымогательства, трех эпизодах распространения порнографии, клевете и восьми эпизодах оскорбления представителя власти.

Следствием установлено, что в октябре 2017 года Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у экс-сотрудника московской полиции за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие фото в своем паблике. То же самое он сделал в сентябре 2018 года, а также в феврале 2020 года в отношении другого полицейского. В своем сообществе Воронцов оскорблял сотрудников МВД и публиковал ложные материалы, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов Московской области.

У Воронцова изъяли наличные деньги – более трех миллионов рублей, в рамках предварительного следствия арестовали и банковские счета – 19 миллионов рублей.

«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе СК.