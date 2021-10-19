СК опубликовал пояснение о следователе, которого госпитализировали из-за критики Бастрыкина
Следственный комитет России опубликовал пояснение о сотруднике отдела СК по Всеволожскому району Ленинградской области Владиславе Мегрелове. Напомним, его увезли на скорой после речи председателя СК Александра Бастрыкина, раскритиковавшего работу сотрудника.
Официальный комментарий намекает: Бастрыкин не зря ругал 26-летнего следователя. Согласно информации ведомства, сотрудник игнорировал выводы экспертизы, работая над одним из уголовных дел.
Мегрелов расследовал гибель мужчины и отравление ребенка угарным газом. По данным СК, следователь «долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай».
В связи с этим Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, сказано на сайте СК.
Ранее СМИ опубликовали видеозапись с совещания, после которого Мегрелова увезли на скорой. Из расшифровки следует, что председатель СК отнес следователя к «понаехавшим» и потребовал, чтобы того убрали. В Следственном комитете называли причиной госпитализации обострения после ОРВИ.