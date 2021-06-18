Ситуация с мигрантами в Подмосковье дошла до советника президента
Глава Совета по права человека (СПЧ) просит министра внутренних дел России и губернатора Московской области разобраться с миграционным центром в Путилково.
Ситуация по-прежнему остаётся напряжённой. Жители близлежащих домов обращаются во все инстанции с просьбой перенести миграционный центр из Путилково в другое, более отдалённое место.
Грязь, толпы мигрантов, воровство велосипедов, автомашин, домогательства к несовершеннолетним и просто страх царит вокруг центра. Жители в чатах обсуждают ежедневно ситуацию.
Ждали 15 июня и думали, что все закончится, но, к сожалению, надежды рухнули.
В Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратились жители деревни Путилково Красногорского района Московской области: они просят убрать из бизнес-центра «Гринвуд» Единый миграционный центр Московской области, куда ежедневно приезжают сотни мигрантов для оформления документов. Население жалуется на угоны автомобилей, нелегальную торговлю, домогательства к несовершеннолетним. Обращение подписало более 4000 человек.
В связи с этим советник Президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев, направил в четверг письма министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой урегулировать напряженную ситуацию.
«Сложившаяся ситуация негативно сказывается на уровне безопасности жителей деревни. Совет обеспокоен полученной информацией и просит Вас поручить проинформировать о том, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка в деревне Путилково, и снижения очередей при получении государственных услуг в сфере миграции. Совет также просит Вас поручить рассмотреть вопрос о переносе Единого миграционного центра (или открытии его филиалов) в районы Московской области, не соседствующие с жилыми массивами», - говорится, в частности, в обращении председателя Совета.