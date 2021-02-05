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Синоптики спрогнозировали аномальные холода в российских регионах

Артем Денисов
5 февраля, 2021 05:02
1 мин
Артем Денисов
5 февраля, 2021 05:02
1 мин
мороз
pixabay.com

Жителей европейской части России ждет аномальное для февраля похолодание.

Как заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, снижение температуры начнется с 5 февраля. Ночью в Москве ожидается до 14 градусов мороза, днем — до 11 ниже ноля. 6 февраля в столице похолодает до 13-18 градусов ночью и до 10-15 градусов днем.

8 февраля ночью в мегаполисе будет до минус 25 градусов, а 9 февраля — до 26 мороза. Днем в понедельник и вторник будет 13-18 градусов ниже нуля. Также морозы и осадки ждут в регионах, южнее Москвы. 5 февраля сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья. Дождь со снегом ожидается в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму, сообщает РИА «Новости».

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