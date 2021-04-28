Синоптики составили «печальный» прогноз для москвичей на майские праздники

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Москвичей и гостей города на майских праздниках ждет погода с температурой до +14 градусов.

Как заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, это на два-четыре градуса ниже климатической нормы. 1 мая с учетом холодного ветра будет не выше 9-11 градусов. 2 мая температура будет выше на пару градусов.

При этом на протяжении практически всех праздничных дней ожидаются. Исключение - вечер 1 мая и весь последующий день, сообщает ТАСС.