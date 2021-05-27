Синоптики рассказали о похолодании в российских регионах за пару дней до лета

Люди

29 мая в центр европейской части России придет похолодание.

По данным Гидрометцентра России, холодная температура также распространится на юг страны и Поволжье. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. При этом начало лета также не будет теплым. Это связано с тем, что в центр Европейской России будут перемещаться холодные воздушные массы с севера.

31 мая в Москве похолодает до 16 градусов, а ночью будет до семи тепла. Температура ниже нормы на 1-2 градуса будет в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики прогнозировали летнюю засуху на отдельных территориях России. Речь идет о регионах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, а также юга Черноземья. По его словам, риски связаны с дефицитом влаги в почве.