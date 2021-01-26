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Синоптики рассказали о плюсовых температурах в российских регионах

Артем Денисов
26 января, 2021 00:22
1 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 00:22
1 мин
сосулька
Фото:: pixabay.com

Синоптики ожидают рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, перенос тепла со Средиземного моря будет продолжаться в течение первой половины недели. «Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», — отметил синоптик.

Также резкое повышение температуры ожидается в среду в Западной Сибири и Якутии, превысив климатическую норму, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, снег в европейской части России будет лежать до второй половины марта. Он растает только в период схода снежного покрова. В настоящее время высота снега на 3 см выше нормы.

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погода
Гидрометцентр
синоптики
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