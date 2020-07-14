По состоянию на 13 июля 10:45
Заболевших733 699
За последние сутки6 537
Выздоровело504 021
Умерло11 439
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Синоптики прогнозируют в российских регионах «волну жары»

Артем Денисов
14 июля, 2020 01:43
1 мин
погода
Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют в России «волну жары».

Так, температура превысит норму на 6-7 градусов в Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Там ожидается 33-38 градусов.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жаркая погода продержится в регионах Урала до середины будущей недели, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, экстремальная жара прогнозируется летом в Москве, выяснил Всероссийский научно исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Жаркая погода в июле прогнозируется как в столице, так и в некоторых других российских регионах. В московском регионе воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны - выше 35 градусов.

Как ожидается, жара приведет к росту природных пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, сообщает «Рен ТВ».

темы
погода
синоптики
жара
1 мин