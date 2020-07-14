Синоптики прогнозируют в российских регионах «волну жары»
Синоптики прогнозируют в России «волну жары».
Так, температура превысит норму на 6-7 градусов в Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Там ожидается 33-38 градусов.
По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жаркая погода продержится в регионах Урала до середины будущей недели, сообщает ТАСС.
Как сообщалось, экстремальная жара прогнозируется летом в Москве, выяснил Всероссийский научно исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Жаркая погода в июле прогнозируется как в столице, так и в некоторых других российских регионах. В московском регионе воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны - выше 35 градусов.
Как ожидается, жара приведет к росту природных пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, сообщает «Рен ТВ».