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Синоптики предупреждают: аномальное тепло распространится по всей России

Артем Денисов
25 сентября, 2020 07:57
2 мин
погода
Фото: pixabay.com

Почти во всех регионах России установилась аномально теплая погода.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на севере аномалия составляет до десяти градусов, в европейской части — до пяти. По всей РФ в ближайшие пять дней температура воздуха будет около или выше климатической нормы. На севере Сибирского ФО, Таймыре, севере Якутии температура будет выше нормы на 8-10 градусов, на Европейской части — на четыре-пять. В Москве теплее на 5,5 градусов, на юге — на три-четыре градуса, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о погоде в Москве и Подмосковье в октябре.

Согласно прогнозу, ожидается малое количество осадков, а температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений. Однако небольшие дожди пройдут в начале месяца при температуре 9-14 градусов выше ноля. К середине первой декады в регионе температура поднимется до 15-20 градусов. Небольшие дожди не исключены под конец первой декады, когда похолодает до 8-13 градусов.

темы
погода
осень
тепло
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