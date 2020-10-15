Синоптики предупредили жителей Москвы о «желтом» уровне погодной опасности

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В Московском регионе 15 и 16 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщили в Гидрометцентре России, это связано с порывистым ветром. Погода является потенциально опасной, говорят синоптики. Предупреждение будет действовать с 9 часов утра 15 октября в течение суток.

Как ожидается, местами порывы ветра могут достигать 18 м/с, пишут «Известия».

Ранее синоптики предупредили, что жителям Москвы и Подмосковья стоит готовиться к первому снегу.

Как ожидается, он выпадет уже в ближайшие выходные. Согласно прогнозу, холода сохраняться и в начале предстоящей недели.