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Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в Москве
4 октября, 2021 12:36
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Центр погоды «Фобос» предупредил о больших сугробах в столице. Их высота может почти на четверть превысить норму.
Также в Москве будет большое количество осадков – на четверть выше средних значений. Для сравнения, в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири осадков будет в два раза больше нормы.
Самые значительные аномалии, по прогнозу центра, будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.
Тем не менее, температура зимой 2021-2022 годов на большей части РФ будет в пределах нормы. Выше обычного будут значения на севере Урала, Сибири и Якутии.
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