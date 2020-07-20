Синоптики предсказали дожди в Москве и Подмосковье

Общество

Фото: pixabay.com

Погода в Москве и Подмосковье в начале недели останется неустойчивой благодаря объединению двух циклонов.

20 и 21 июля в столичном регионе пройдут дожди. Как сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, улучшения погоды и повышения температуры, которого ждали несколько дней назад, не будет.

Дожди начнутся в понедельник и продолжатся ночью и днем во вторник, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, аномальная жара в ряде российских регионов может свидетельствовать о предстоящей холодной зиме.

Как сообщила климатолог Екатерина Пестрякова, речь идет о установившейся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке жаркой погоде. Как отмечает эксперт, аномальные значения свидетельствуют об усилении «континентальности». Таким образом, вероятность холодной зимы составляет около 90 процентов, сообщает ura.ru.