Синоптики пообещали россиянам аномальную зиму

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Гидрометцентр опубликовал на официальном сайте вероятный прогноз погодных аномалий на предстоящий период с октября текущего года по март 2021 года.

Так, например, необычным по температурным показателям будет октябрь для жителей западных областей Северо-Западного федерального округа, Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей, а также большей части Дальневосточного федерального округа.

В южных регионах центра и Поволжья октябрь текущего года ожидается холоднее, чем октябрь 2019 года.

Также температурные аномалии возможны и в ноябре. На востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке в этом году ноябрь будет холоднее обычного.

В центре европейской части России, в том числе и в Москве, зима может быть холоднее прошлогодней. Однако стоит напомнить, что зима 2019-2020 годов была аномально теплой и практически бесснежной, пишет «РИА Новости».

Ранее в интервью «Русской планете» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец более подробно рассказал о наступившей осени и будущей зиме.