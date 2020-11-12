Синоптики отказались предсказывать погоду в России на Новый год

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В настоящее время синоптики не могут предсказать погоду на новогоднюю ночь.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Фильфанд, это невозможно сделать ранее, чем за две недели до интересующей даты. «Этот вопрос можно задавать с одинаковым успехом для новогодней ночи 2021 года, 2022 или любого другого года. Пока теоретическая заблаговременность прогноза две недели», - отметил синоптик.

Ученый пояснил, что пытаться выйти за пределы двух недель даже теоретически не стоит. Он отметил, что атмосфера не будет позволять давать точные прогнозы на период более двух недель.

Как отметил Вильфанд, к концу 2021 года российские синоптики намерены добиться полезной предсказуемости прогнозов погоды в семь суток против пяти в настоящее время, сообщает «РИА «Новости».

Ране Вильфанд сообщил, что в этом году ожидается неоднородная, но более холодная зима, чем в прошлом году. «Будет гораздо больше волнообразных процессов», — сказал он.

Эксперт отметил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды.