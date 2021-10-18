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Синоптик назвал сроки появления снежного покрова в столице
18 октября, 2021 23:11
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glazovlife.ru
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что скачки температуры воздуха и дожди на этой неделе не приведут к снежному покрову. Будут только первые снежинки, заметил эксперт.
«В первой половине этой недели температура будет понижаться и в ночные часы даже дойдёт до отрицательных значений. Сейчас речь идёт не о снежном покрове, а о снежинках в воздухе — такое явление на этой неделе вполне вероятно», — заявил метеоролог.
Снег стоит ожидать в последних числах октября. Тогда установится и снежный покров.
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