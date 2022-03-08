Сына и внука Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе — они бежали от спецоперации
Сына и внука советской и украинской эстрадной певицы и актрисы Софии Ротару задержали на границе с Молдавией. Об этом сообщил сотрудник Службы безопасности Украины, не захотевший раскрывать свою личность.
Он уточнил, что незаконно пересечь государственную границу Украины пытались восемь граждан республики - все призывного возраста - а также один гражданин Молдовы, пытавшийся их спасти от развернувшейся в стране обстановки.
Источник из СБУ уточнил: беглецы пытались нелегально пересечь границу на лодке, но были остановлены пограничниками у города Могилев-Подольск. В числе задержанных оказались Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко, являющиеся ближайшими родственниками Софии Ротару, передает Страна.UA.
Артистка пока не прокомментировала инцидент.