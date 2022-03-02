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Сын российского миллиардера Михаила Фридмана протестует на улицах против спецоперации РФ на Украине
2 марта, 2022 12:42
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instagram.com/alexander_fridman
Сын российского миллиардера, совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, попавшего под санкции ЕС, 21-летний Александр Фридман выступил в поддержку Украины.
Парень опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько постов, в которых в нецензурных выражениях осудил спецоперацию России на Украине.
«Вчера я несколько часов стоял под дождем и кричал »Слава Україні« не потому что мои родители, родственники и многочисленные друзья из Украины. Я кричал, потому что гордился своей нацией, которая сплотилась и борется за свою свободу», - сопроводил Александр Фридман один из своих постов.
Он пояснил, что выходит на улицы протестовать, и все это время публично не высказывался, потому что не хочет навредить своим близким людям.
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