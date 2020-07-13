Общество
Сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера
13 июля, 2020 03:50
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Фото: pixabay.com
Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин объявил о том, что сделал предложение актрисе Николе Пельтц.
«Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала: „Да“. Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и когда-то лучшим папой», — сообщил 21-летний молодой человек.
Виктория Бекхэм пожелала молодым любви и счастья на всю жизнь.
С 25-летней актрисой и дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца Бруклин познакомился менее года назад.
Девушка известна по ролям в фильмах «Последний рыцарь», «Центр урагана», «Трансформеры: эпоха истребления», сообщает телеканал «360».
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