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Сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера

Артем Денисов
13 июля, 2020 03:50
1 мин
свадьба
Фото: pixabay.com

Старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин объявил о том, что сделал предложение актрисе Николе Пельтц.

«Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала: „Да“. Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и когда-то лучшим папой», — сообщил 21-летний молодой человек.

Виктория Бекхэм пожелала молодым любви и счастья на всю жизнь.

С 25-летней актрисой и дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца Бруклин познакомился менее года назад.

Девушка известна по ролям в фильмах «Последний рыцарь», «Центр урагана», «Трансформеры: эпоха истребления», сообщает телеканал «360».

темы
свадьба
Бекхэм
Виктория Бекхэм
1 мин