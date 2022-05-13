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Симоньян оценила данные о сборе в РФ военных билетов для «брони от мобилизации»
13 мая, 2022 19:03
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российская пропагандистка, главный редактор «Russia Today» Маргарита Симоньян высказалась относительно информации о существовании специальных военных билетов, якобы способных «спасти их обладателей от мобилизации».
По её словам, «слив» фейковой информации намеренно запустили некие «суперинформированные» источники, чтобы посетить панику среди гражданского населения.
«Ничего подобного и в помине не было. Всё это – бред», – передает комментарий Симоньян информационное агентство «ОСН».
«Это им МИ-6, наверно, рассказали, специально чтобы создать весь этот бардак. Не удивительно, действовали строго по методичке» – сыронизировала главный редактор RussiaToday в своем Твиттер-аккаунте.
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