Силовиков хотят наделить новыми полномочиями — им передадут функции органов опеки
Член Совета Федерации Елена Мизулина предложила наделить силовиков дополнительными правами. По её мнению, органы опеки должны лишиться некоторых полномочий по части изъятия несовершеннолетних из семей. Сенатор считает, что данным вопросом должны заниматься исключительно сотрудники правоохранительных органов.
Полицейским разрешат заходить в дома и устанавливать степень опасности для ребенка. Если угроза действительно будет обнаружена, его заберут на время в безопасное место. К слову, Мизулина подчеркивает, что изъятие ребенка из семьи будет крайней мерой.
Очередные поправки к Семейному кодексу, которые включают в себя 77 предложений, прокомментировала президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. По её мнению, не очень понятно, при каких обстоятельствах семье действительно необходимо оказать поддержку и на какой срок ребенка будут изымать из семьи.
Мизулина собирается провозиться с составленной ею концепцией всю осень, чтобы уточнить детали, передает «Коммерсантъ».
Ранее в Госдуме РФ предложили разогнать органы опеки и создать новую систему.