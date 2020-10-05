Из-за акций протеста силовики задержали сына Сергея Фургала

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В Хабаровском крае задержан Антон Фургал - сын бывшего губернатора Сергея Фургала. По предварительной информации, он призывал людей выходить на митинги в поддержку отца.

Против Антона Фургала завели дело по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщает РЕН ТВ. По закону, ему грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 50 часов, возможен арест до 10 суток.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в двух убийствах и покушении на убийство. Фургал отрицает обвинения и утверждает, что уголовные дела инициировали лица, которые хотят сместить его с должности. Задержанием был недоволен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

С момента увольнения Фургала с поста губернатора в регионе идут акции протеста. Жители требуют открытого суда над главой края.