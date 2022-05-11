Силовики задержали петербуржца за подготовку альтернативного салюта в честь Дня Победы
В Санкт-Петербурге мужчина подсветил дом на Дворцовой набережной пацифисткой надписью прямо во время салюта в честь Дня Победы. Его задержали.
Сергей Малиновский пустил проекцию с антивоенным призывом на здание в центральной части города 9 мая. Сотрудники правоохранительных органов оперативно вышли на его след. Известно, что силовики уже выписали активисту протоколы за дискредитацию армии и мелкое хулиганство.
Как оказалось, Малиновский не просто хотел высказать свою точку зрения - он поставил перед собой задачу привлечь внимание граждан к сайту с информацией об альтернативном салюте, который он собирался провести. По его мнению, «текущий режим присвоил себе празднование 9 мая, подменив день памяти и скорби поклонением войне и разрушениям».
Адвокат активиста Луиза Магомедова пояснила, что Малиновского все еще не выпускают из 78-го отдела полиции. Силовики, к слову, сообщили защитнице, что задержанного уже сегодня повезут в Дзержинский суд, передает «Ротонда».