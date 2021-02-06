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Силовики вновь облюбовали центр Санкт-Петербурга

Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 14:53
1 мин
Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 14:53
1 мин
Photo
Flickr

Стало известно о новых ограничениях, введенных полицией в центре Санкт-Петербурга. Закрыто движение на прилегающих к Невскому проспекту улицах.

Между тем, управление МВД по региону никак не комментирует происходящее в городе. Спецтранспорт и автобусы продолжают прибывать на Невский проспект, в район ТЮЗа, а также на улицы Фонтанка, Садовая и другие.

Как передает REGNUM, силовики также закрыли для входа несколько станций метрополитена в центре города.

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