Силовики вновь облюбовали центр Санкт-Петербурга

Общество

Стало известно о новых ограничениях, введенных полицией в центре Санкт-Петербурга. Закрыто движение на прилегающих к Невскому проспекту улицах.

Между тем, управление МВД по региону никак не комментирует происходящее в городе. Спецтранспорт и автобусы продолжают прибывать на Невский проспект, в район ТЮЗа, а также на улицы Фонтанка, Садовая и другие.

Как передает REGNUM, силовики также закрыли для входа несколько станций метрополитена в центре города.