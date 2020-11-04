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Силовики прервали «Русский марш» в Москве и задержали 30 человек

Лилия Караева
4 ноября, 2020 15:53
1 мин
Задержание
Flickr

На «Русском марше» в Москве задержали 30 человек. Акция проходит каждый год - в этот раз мэрия отклонила заявку на проведение, объяснив отказ ограничениями по коронавирусу.

«Русский марш» был посвящен смерти националиста Максима Марцинкевича. Его сторонники договорились встретиться возле метро «Цветной бульвар». Перед акцией москвичей обзванивал робот с приглашением прийти на акцию в 14:00.

У метро участники встали в сцепку и кричали «Убийц к ответу!». После этого полиция начала задержания. ОВД-ИНФО сообщило о двух автозаках с минимум 30 задержанными.

Напомним, о смерти Марцинкевича стало известно 16 сентября. Следственный комитет настаивал на версии о самоубийстве, адвокаты считают, что националиста убили. Версию об убийстве подтвердил специалист из дела погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого якобы был алкоголь.

темы
Москва
задержания
силовики
Максим Марцинкевич
Русский марш
националисты
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