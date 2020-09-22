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Силовики предлагают учителям следить за школьниками в соцсетях

Антон Мельников
22 сентября, 2020 23:40
2 мин
d
Pixabay

В Санкт-Петербурге власти распространили среди школ методичку по выявлению экстремистов. Предполагается, что учителя будут использовать предоставленный алгоритм, чтобы выявлять экстремистские материалы в соцсетях учеников.

Пресс-служба Комитета по образованию уточнила, что предоставленный документ не обязывает школьных учителей следить за своими подопечными, но объясняет, как действовать в случае обнаружения подозрительной информации.

Алгоритм был разработан Комитетом по образованию совместно со специалистами из МВД и Центра «Э». Согласно ему, при учителя должны обращать внимание в соцсетях школьников на «призывы к насильственному изменению основ конституционного строя», «призывы к осуществлению экстремистской или террористической деятельности», «публичное оправдание терроризма», «возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни». Обнаруженную информацию следует зафиксировать с помощью скриншотов, а затем направить служебную записку со сведениями ученика на имя директора, передают «Такие Дела».

темы
образование
школы
школьники
слежка
экстремизм
учителя
2 мин