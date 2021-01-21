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Силовики отчитались об уровне терроризма в столице

Антон Мельников
21 января, 2021 17:27
1 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 17:27
1 мин
Rosguard.gov.ru
Rosguard.gov.ru

Управление МВД РФ по Москве сообщило, что в 2020 году столичные правоохранители пресекли более 60 террористических преступлений. Исходя из статистика, показатель сохранился на уровне прошлых лет.

«Полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности», — сообщили в ведомстве.

МВД пояснило, что среди этих преступлений не только непосредственная подготовка терактов. Также сюда относится вербовка, захват заложников, публичные призывы к совершению незаконных действий и т.д., передают «Известия».

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