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Общество
Силовики отчитались об уровне терроризма в столице
21 января, 2021 17:27
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Rosguard.gov.ru
Управление МВД РФ по Москве сообщило, что в 2020 году столичные правоохранители пресекли более 60 террористических преступлений. Исходя из статистика, показатель сохранился на уровне прошлых лет.
«Полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности», — сообщили в ведомстве.
МВД пояснило, что среди этих преступлений не только непосредственная подготовка терактов. Также сюда относится вербовка, захват заложников, публичные призывы к совершению незаконных действий и т.д., передают «Известия».
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