Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сильные побочные эффекты: подопытный рассказал об испытании вакцины Pfizer

Артем Денисов
17 ноября, 2020 04:01
2 мин
вирус
Фото: pixabay.com

Участник испытаний вакцины от коронавирусной инфекции Мигель Фернандес рассказал о побочных эффектах вакцины Pfizer и BioNTech.

По его словам, они похоже на грипп. Симптомы у мужчины возникли на следующий день после введения препарата от COVID-19. Он получил две дозы вакцины. Побочный эффект после первой дозы продолжался около пяти часов. Как отметил Фернандес, участников исследования не тестировали перед вакцинацией.

«Было много дискомфорта и боли, как если бы я подхватил очень сильный грипп», — сказал Фернандес. Он также отметил, что отсутствует постоянный мониторинг со стороны медиков, а испытуемым просто необходимо рассказывать о своем состоянии в специальном приложении, пишут «Известия».

Как сообщалось, вакцина, разработанная Pfizer и BioNTec, может оказаться недоступной даже для богатых стран. Серьезным препятствием для ее продажи является необходимость обеспечить крайне низкую температуру хранения и транспортировки.

После производства и до разморозки вакцина требует хранения при температуре не выше минус 70 градусов. После разморозки препарат необходимо использовать в течение 5 дней, в противном случае он станет непригодным.

темы
эпидемия
вакцины
коронавирус
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!