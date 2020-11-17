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Участник испытаний вакцины от коронавирусной инфекции Мигель Фернандес рассказал о побочных эффектах вакцины Pfizer и BioNTech.

По его словам, они похоже на грипп. Симптомы у мужчины возникли на следующий день после введения препарата от COVID-19. Он получил две дозы вакцины. Побочный эффект после первой дозы продолжался около пяти часов. Как отметил Фернандес, участников исследования не тестировали перед вакцинацией.

«Было много дискомфорта и боли, как если бы я подхватил очень сильный грипп», — сказал Фернандес. Он также отметил, что отсутствует постоянный мониторинг со стороны медиков, а испытуемым просто необходимо рассказывать о своем состоянии в специальном приложении, пишут «Известия».

Как сообщалось, вакцина, разработанная Pfizer и BioNTec, может оказаться недоступной даже для богатых стран. Серьезным препятствием для ее продажи является необходимость обеспечить крайне низкую температуру хранения и транспортировки.

После производства и до разморозки вакцина требует хранения при температуре не выше минус 70 градусов. После разморозки препарат необходимо использовать в течение 5 дней, в противном случае он станет непригодным.