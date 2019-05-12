Не каждое головокружение является признаком болезни

Медицине известно около 80 причин головокружений. И если у вас возникли жалобы на головокружение, то первое, что необходимо сделать, это определить, а истинное ли оно.

Головокружение бывает истинным (или системным) и ложным (несистемным).

В пользу ложного головокружения указывает отсутствие ощущения вращения предметов вокруг вас. Вероятнее всего в жалобах будет присутствовать ощущение потемнения в глазах, “предобморочное” состояние, ощущение укачивания “как на корабле”, ощущение “пьяности” внутри головы. Такие жалобы могут присутствовать при патологиях сердечно-сосудистой, эндокринной систем, недостатке железа, витамина В12, различных поражениях периферической нервной системы (нервных волокнах в ногах, например) и других заболеваниях.

А истинное (системное) головокружение – это когда у человека вращаются предметы перед глазами или возникает иллюзия вращения внутри головы.

Когда же у человека возникает головокружение, которое при этом еще может сопровождаться тошнотой, иногда рвотой, то самое страшное, чего боятся пациенты – это инсульта. Но инсульт никогда не проявляется только головокружением, даже если при этом беспокоит тошнота, рвота и повышение артериального давления. Для инсульта чаще характерно легкое головокружение, которое среди жалоб не стоит на первом месте, а все-таки превалируют другие симптомы, в виде речевых, двигательных иди глазодвигательных нарушения (головокружения может вовсе и не быть).

А вот внезапное истинное головокружение указывает на поражение вестибулярного аппарата.

По статистике среди всех головокружений первое место занимает такая патология как – Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Как же оно возникает? У каждого человека во внутреннем ухе имеются камешки – кристаллы солей кальция, в медицине их называют отолиты. Они крепятся в определенном месте внутреннего уха к гелеобразной мембране.

И под воздействием травмы, перенесенных воспалительных заболеваний уха или в связи с возрастными особенностями, эти отолиты могут оторваться от мембраны и попасть в полукружный канал, который отвечает за ощущение положения тела в пространстве и поддержание равновесия. Чаще всего это возникает при повороте в постели рано утром, но может возникнуть в любое время при любой резкое смене положения головы. И тогда у человека возникает выраженное головокружение, которое может сопровождаться тошнотой, рвотой, перепадами артериального давления.

Примерно у 70% людей отолиты сразу же возвращаются на свое место. А вот около 30% пациентов нуждаются в проведении специальных маневров, для устранения отолитов из полукружных каналов. И вот в таком случае помогает специалист по головокружению (отоневролог). На просторах интернета некоторые упражнения показаны, но не рекомендую делать этого самостоятельно, чтобы избежать осложнений. Если же произошла такая ситуация, что при повороте головы возникло выраженное головокружение, то рекомендую повернуться в другую сторону (не резко!) и дождаться прекращения головокружения.

Если же головокружение не прекратилось или остались какие-то другие симптомы в виде тошноты, ощущения укачивания, то необходимо обратиться к отоневрологу. Если при повороте головокружение осталось сильным, рекомендуется вызвать бригаду скорой помощи. В любом случае, необходимо попасть к неврологу (желательно к отоневрологу) в этот же день. Помните, чаще всего выраженное головокружение указывает на вестибулярный аппарат внутреннего уха, а не на инсульт и поэтому оно менее опасно.

Второе по частоте выявленных заболеваний с жалобами на головокружение - это фобическое постуральное головокружение.

Жалобы могут быть разные, но чаще превалирует ощущение “пьяности” и “дурноты” внутри головы, страх возникновения головокружения в метро или открытого пространства, страх падения. Нередко такому состояние предшествует перенесенное ДППГ или другое заболевание, сопровождаемое системным головокружением. Здесь уже поможет прием вегетостабилизаторов и осознание причин головокружения, которые врач разъясняет на консультативных приемах. В зависимости от тяжести данного состояния, данную ситуацию помогает разрешить невролог или психиатр.

И напоследок необходимо развенчать миф о “шейном остеохондрозе”, как причине головокружений. В доказательной медицине не выявлено связи патологии шейного отдела позвоночника и головокружения. Чаще всего это два состояния, которые идут параллельно друг с другом. Ведь действительно, когда на фоне переохлаждения или длительной неправильной позы у пациента появились боли, дискомфорт в шейном отделе позвоночника, то вероятнее всего поменялось и положение головы, незаметное глазу.

Соответственно, вестибулярный аппарат находится тоже под наклоном, что вероятнее всего и может спровоцировать смещение отолитов в остром периоде вертеброгенного заболевания (доказательной базы так же по этому вопросу нет, здесь описан один из вероятных механизмов). Так же и головокружение заставляет человека напрягать мышцы шеи, чтобы лишний раз не пошевелить головой и не спровоцировать головокружение. Из-за этой неудобной позиции мышц, они перенапрягаются и дают болевой синдром.

Таким образом, чтобы вылечиться от головокружения, для начала необходимо выяснить его причину. Если у вас эта проблема беспокоит не первый день и вы запланировали пойти на прием к отоневрологу, рекомендую перед приемом сдать анализы – общий анализ крови, ЭКГ, анализ крови на обмен железа, ферритин, трансферрин, ТТГ.

Будьте здоровы!

Автор: Вера Поддубнякова, невролог, отоневролог, физиотерапевт, кандидат медицинских наук