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Сыгранный известным голливудским актером экс-глава Минобороны скончался в США
1 июля, 2021 00:38
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US Joint Staff/via Globallookpress.com
Экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд скончался сегодня на 89 году жизни. Причина смерти пока неизвестна.
Рамсфелд дважды становился министром обороны: при президенте Форде (1975-1977) и при Джордже Буше-младшем (2001-2006). Печальную новость о кончине сообщает REGNUM.
В кино его образ в фильме Адама Маккея «Власть» воплотил культовый актер Стив Карелл, известный по сериалу «Офис» и множеству комедийных фильмов.
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