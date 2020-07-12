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«Сибирский гангстер» Петр Ян стал чемпионом UFC

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 10:07
1 мин
Photo
Flickr

Боец UFC Петр Ян завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Новоявленный чемпион является воспитанником уральского клуба «Архангел Михаил».

Бой состоялся в главном карде турнира UFC 251. В условиях пандемии турнир проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для Петра Яна эта уже пятнадцатая победа в профессиональной карьере. В рамках промоушена он одержал победу в седьмой раз. Следующим вероятным соперником Яна, при защите пояса, станет претендент на титул Алджэмейн Стерлинг.

темы
UFC
Пётр Ян
чемпион
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