«Сибирский гангстер» Петр Ян стал чемпионом UFC

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Боец UFC Петр Ян завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Новоявленный чемпион является воспитанником уральского клуба «Архангел Михаил».

Бой состоялся в главном карде турнира UFC 251. В условиях пандемии турнир проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для Петра Яна эта уже пятнадцатая победа в профессиональной карьере. В рамках промоушена он одержал победу в седьмой раз. Следующим вероятным соперником Яна, при защите пояса, станет претендент на титул Алджэмейн Стерлинг.