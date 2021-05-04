Швейцария купит своим бомжам билет в один конец

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Власти швейцарского кантона Базель-Штадт нашли оригинальный способ избавиться бродяг и попрошаек. Об этом пишут местные СМИ.

Власти кантона предлагают попрошайкам в обмен на письменное обещание не возвращаться в Швейцарию получить железнодорожный или авиабилет на родину или до любой европейской страны. Также им обещано 20 швейцарских франков.

Предложением воспользовались уже более 30 человек родом из Румынии, Бельгии, Германии, Италии и Франции, пишет «РИА Новости».

Осталось дождаться реакции тех стран, куда возвращаются бродяги.