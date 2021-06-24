Шутки кончились, Россия будет отвечать огнём: российский делегат сделал предупреждение Великобритании
Если снова повторится ситуация как с английским эсминцем Defender в Черном море, российские войска будут вести огонь по цели. Об этом в ходе переговоров по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов.
Делегат подчеркнул, что российская сторона возмущена заявлением Минобороны Великобритании о том, что боевой корабль якобы выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины». Он предупредил, что в следующий раз реакция российских войск может оказаться более радикальной.
«Со своей стороны вынужден предупредить бывшую «царицу морей», что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели», - приводит слова Гаврилова РИА «Новости».
Напомним, 23 июня российское Минобороны сообщило, что принадлежащий Великобритании эсминец Defender нарушил границу РФ и вошёл в российские воды на три километра. В ответ на была проведена предупредительная стрельба с пограничного сторожевого корабля России, а также выполнено «предупредительное бомбометание» по курсу движения британского корабля с российского бомбардировщика Су-24М.
Между тем, на ситуацию с британским эсминцем отреагировали в Китае. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».