«Штрафные» в ворота футбольной сборной России могут «прилететь» из Государственной Думы
Депутат Государственной Думы от фракции «Единой России» Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать футболистов российской сборной. Он считает, что подобная мера может повысить мотивацию спортсменов показывать лучшие результаты на поле.
Депутат планирует направить соответствующее письмо министру спорта РФ Олегу Матыцину, а также Александру Дюкову, возглавляющему Российский футбольный союз.
По мнению Хамзаева, основанием для штрафных санкций в отношении футболистов может стать не только неудовлетворительная игра в премьер-лиге, но и плохие показатели на играх сборной.
«Требовать штрафовать футболистов в рамках контракта, который был заключён в клубе, можно за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов», — приводит слова депутата РИА «Новости».