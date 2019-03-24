Шторм позади. Фёдор Конюхов продолжает путешествие

Этой ночью российский путешественник Фёдор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм в Тихом океане.

«Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 километров в час). У Федора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тысячи километров. Идет по курсу. Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — рассказал РИА Новости Оскар Конюхов, сын знаменитого путешественника.

В настоящий момент Фёдор Конюхов совершает одиночный переход через Тихий океан на весельной лодке «АКРОС». Конюхов станет первым путешественником, которому удастся пересечь три океана вокруг Антарктиды и обогнуть мыс Горн на лодке. Шестое по счёту кругосветное путешествие Конюхова стартовало 6 декабря от берегов Новой Зеландии.

Накануне жена Фёдора, Ирина, рассказала журналистам, что Конюхову предстоит побороться с мощнейшим штормом. По её словам, он впервые столкнулся с подобными погодными условиями. Конюхову пришлось привязать себя к дну лодки. Каждый час он связывался с родными по спутниковой связи и докладывал о происходящем.

«Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом». «Ветром лодку задавливает в воду а волны хотят ее разбить». «У меня всё хорошо» - такие сообщения присылал Фёдор сыну. Все, кто следят за путешествиями прославленного российского мореходца, молились за его здоровье.

По данным модели-GFS (Система глобального прогнозирования погоды), в районе нахождения вёсельной лодки Фёдора Конюхова (координаты 50’51 южной широты и 105’25 западной долготы) скорость ветра 40 узлов, на порывах превышает 50 узлов (90 км в час). Однако самую большую опасность сейчас представляют мощные и разрушительные волны Южного океана.

Длина волны 300-350 метров, и движется она со скоростью 90 километров в час (25 метров в секунду). Фёдор их называет «утюгами». Эти горы «утюжат» океан, оставляя после себя белый пенистый след. Раз в 15 секунд такая гора проходит под лодкой и устремляется в сторону мыса Горн на скорости под 100 км в час. Лодка полностью утопает в ветровых, пенистых гребнях. В любой момент возможно опрокидывание лодки.

По прогнозу этот шторм начнёт стихать через 6-8 часов, но передышка будет короткой, уже с понедельника в район придет новый шторм, а в середине недели еще один, ожидают в штабе Конюхова. На протяжении этих 7 дней Фёдору придётся выдержать четыре шторма подряд с короткими перерывами, но эти перерывы в 12-15 часов не позволят Южному океану успокоиться, волна 5-6 метров будет сопровождать лодку «АКРОС» до четверга 28 марта.

«Русская Планета» пристально следит за путешествием Фёдора Конюхова. Божией помощи в борьбе со стихией!