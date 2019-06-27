Штаб Любови Соболь увлекся провокациями
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Штаб Любови Соболь увлекся провокациями

Активисты Соболь спровоцировали Митрохина на фальсификацию подписи

Штаб кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь спровоцировал волонтера команды кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина на фальсификацию подписи. Заявление с соответствующим обвинением Митрохин направил в ОМВД по району Замоскворечье.

«Дама, рисовавшая подписи, объявилась и пояснила, что в процессе агитации познакомилась с волонтерами Любови Соболь, которые и уговорили ее ради улучшения показателя по сбору подписей воспользоваться предоставленными ими данными и внести недействительные записи в подписные листы. Правда это или нет – я не знаю», – написал Митрохин на своей странице в Facebook.

Сергей Митрохин и Любовь Соболь являются прямыми конкурентами и собирают подписи для выдвижения на выборы в 43-ем избирательном округе, куда входят районы Арбат, Краснопресненский и Хамовники. Традиционно данный округ считается оппозиционным.

В начале мая о своем намерении идти в депутаты МГД от этого округа объявила основатель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер. Вскоре куратор Любови Соболь Алексей Навальный обвинил благотворительницу в работе на правительство Москвы и сознательном нанесении вреда общему делу оппозиции. Далее со стороны штаба Соболь последовала травля Федермессер, в результате которой та объявила о снятии своей кандидатуры с выборов.  

В начале июня Любовь Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы» с видеокамерой набросилась с вопросами на главного редактора RT Маргариту Симоньян, которая приехала принять участие в программе «Все сложно». При этом Соболь начала спрашивать Симоньян о московских чиновниках, к которым журналист никакого отношения не имеет. В результате беременная Симоньян почувствовала недомогание и была срочно госпитализирована. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения женщине за произошедший инцидент. Действия Соболь не были случайностью – сотрудники радиостанции рассказали Симоньян, что политик сознательно дожидалась ее.

Затем штаб Соболь обвинил в работе на столичные власти московское отделение «Яблока» и лично одного из лидеров партийной ячейки Максима Каца. Все подписи в пользу выдвинутых Кацем кандидатов Дарьи Бесединой и Анастасии Брюхановой были объявлены нарисованными.  

Буквально на днях сборщик подписей в пользу Любови Соболь рассказал в прессе о еще одной готовившейся провокации. Молодому человеку предложили на камеру солгать о том, что его якобы подослали для того, чтобы рисовать подписи. По сценарию в конце видео волонтер должен был раскаяться и призвать всех помогать Любови Соболь собирать подписи, поскольку она «занимается правым делом».

Уже на следующий день Соболь заявила о том, что в ее штаб проникли, по меньшей мере, четверо «засланных шпионов». В доказательство виновности желавших подзаработать на избирательной кампании волонтеров она привела их записи в социальных сетях с одобрением деятельности действующей власти.  

Сбор подписей заканчивается уже 5 июля, а значит, времени для прохождения 3-процентного барьера у кандидатов остается все меньше. В такой ситуации взаимные обвинения и провокации является способом сохранить лицо не прошедшим отбор самовыдвиженцами и представителям непарламентских партий. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

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События: общество
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