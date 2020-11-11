Youtube / Ксения Собчак

Известный российский телеведущий и шоумен Сергей Светлаков заразился коронавирусом. После ухудшения состояния здоровья, его госпитализировали в одну из больниц Москвы.

После недолгого нахождения в Боткинской больнице, врачи решили незамедлительно перевести пациента в другую больницу, которая лучше приспособлена для больных коронавирусом – больницу №52.

Нынешнее состояние телеведущего пока неизвестно, источники сообщают, что томограмма выявила у Светлакова поражение лёгких, передаёт Telegram-канал Baza.