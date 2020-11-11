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Телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом
11 ноября, 2020 20:51
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Youtube / Ксения Собчак
Известный российский телеведущий и шоумен Сергей Светлаков заразился коронавирусом. После ухудшения состояния здоровья, его госпитализировали в одну из больниц Москвы.
После недолгого нахождения в Боткинской больнице, врачи решили незамедлительно перевести пациента в другую больницу, которая лучше приспособлена для больных коронавирусом – больницу №52.
Нынешнее состояние телеведущего пока неизвестно, источники сообщают, что томограмма выявила у Светлакова поражение лёгких, передаёт Telegram-канал Baza.
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