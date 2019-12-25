Школьный хулиган или ботаник? Кем был Умар Кремлев

Значение детства нельзя не принимать всерьез. Многие философы и ученые, при составлении выводов о личности взрослого человека, а точнее, о его поведении и жизненном выборе, всегда опираются на детство. Их теории действительно оправданы. Если вы хотите понять, почему человек выбрал ту или иную профессию, откуда пошли принципы его поведения — стоит заглянуть в прошлое.

Прошлое Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России, параллельно настоящему. Если обратиться к детству спортивного чиновника, становится ясно, почему Кремлев выбрал этот путь.

Так что же произошло в прошлом Умара Кремлева, что отразилось на будущем бокса во всей стране? В нашем материале — подробности детства и юношества главы Федерации бокса России.

Школьная пора

Умар Назарович Кремлев, уроженец Серпухова, родился 1 ноября 1982 года в обычной среднестатистической семье. Как и положено, достигнув шести лет, мальчик пошел в городскую общеобразовательную школу. Боксом же Кремлев начал увлекаться примерно в этом же возрасте, и родители отдали мальчика в секцию.

По мнению близких к Кремлеву источников, назвать его главным школьным хулиганом было нельзя. Мальчик был вполне обычным — учился на средние оценки, как и другие дети, любил пошалить.

Со временем занятия боксом стали для Кремлева иметь большее значение, чем учеба. Все свои силы он отдавал тренировкам. Увлечение переросло в нечто большее. Кремлев стал заниматься в зале «Олимп», его тренером выступал Алексей Галеев — наставник звездных Дмитрия и Федора Чудиновых.

До 16 лет Умар активно занимался и даже участвовал в любительских соревнованиях, где нередко одерживал победу. Но от былого успеха осталась лишь коробка уже потускневших медалей и потрепанных грамот. После травмы плеча, полученной во время невинной игры в футбол, заниматься боксом молодой человек больше не мог. Длительное восстановление на фоне поступления в университет не позволили Кремлеву построить карьеру спортсмена.

Зато теперь в его кабинете красуются уже совсем другие награды — Почетная грамота президента Российской Федерации, медаль «25 лет Службе безопасности президента РФ» и другие.

Так распорядилась судьба

После школы Умар Кремлев приехал покорять Москву, и, как мы можем увидеть, большой город ему все-таки покорился. Кремлев окончил столичный вуз, устроился на работу, начал заниматься спортивным менеджментом. До июля 2017 года он возглавлял промоутерскую организацию «Патриот», где занимался продвижением молодых боксеров и организацией поединков разного масштаба.

1 февраля 2017 года исполнительный комитет Международной ассоциации любительского бокса включил его в состав, в этот же день Кремлева назначили на пост генерального секретаря Федерации бокса. В феврале 2019 года Умара Кремлева избрали на пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса и не так давно назначили главой комиссии по развитию AIBA, привлечению инвестиций и маркетингу. Члены исполнительного комитета единогласно поддержали назначение Кремлева.

Определенно, будущее человека закладывается в его детстве. И на примере личности генерального секретаря ФБР это легко увидеть.