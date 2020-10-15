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Школьницу из Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве родной бабушки

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 14:58
1 мин
Photo
Flickr

Юная уроженка Санкт-Петербурга была задержана после того, как тело её 78-летней бабушки было обнаружено с колото-резаными ранами живота и множественными травмами головы и предплечья.

Погибшую обнаружил ее 80-летний супруг. По его словам, из квартиры были украдены деньги и документы.

Несовершеннолетнюю внучку пенсионеров задержали на следующий день. Муж погибшей отказывается верить в причастность 15-летней девочки, утверждая, что у них с бабушкой были хорошие отношения.

При этом, как сообщает gazeta.ru, подростка, выходящей из подъезда, где проживали супруги, зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

темы
Санкт-Петербург
подростки
убийство
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