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Общество
Школьницу из Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве родной бабушки
15 октября, 2020 14:58
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Flickr
Юная уроженка Санкт-Петербурга была задержана после того, как тело её 78-летней бабушки было обнаружено с колото-резаными ранами живота и множественными травмами головы и предплечья.
Погибшую обнаружил ее 80-летний супруг. По его словам, из квартиры были украдены деньги и документы.
Несовершеннолетнюю внучку пенсионеров задержали на следующий день. Муж погибшей отказывается верить в причастность 15-летней девочки, утверждая, что у них с бабушкой были хорошие отношения.
При этом, как сообщает gazeta.ru, подростка, выходящей из подъезда, где проживали супруги, зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
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