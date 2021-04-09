Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Школьница в Пензе обжаловала незаконный вывод полиции по акции протеста и выиграла суд

Лилия Караева
9 апреля, 2021 10:20
1 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 10:20
1 мин
Школьники
Global Look Press

Суд в Пензе встал на сторону восьмиклассницы, которую полиция поставила на учет из-за репоста об акции протеста. Полиция посчитала ее виновной в нарушении законодательства о митингах.

Девушка обжаловала незаконный вывод полиции. Защитник школьницы Михаил Лисин заявил, что подзащитная не достигла возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), а значит нет и состава правонарушения.

Вывод о вине можно сделать только в рамках административного производства. В отношении школьницы был отказ в возбуждении дела, однако в нем говорилось о вине девочки, что недопустимо. Постановление полиции отменил суд, передает «7х7».

Девочка сделала репост записи об акции протеста перед митингом КПРФ 23 февраля. Запись увидела завуч школы - она обратилась в полицию с просьбой проверить сообщение.

Поделиться
ТЕГИ
Суд
Полиция
Школьница
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!