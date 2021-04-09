Школьница в Пензе обжаловала незаконный вывод полиции по акции протеста и выиграла суд

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Суд в Пензе встал на сторону восьмиклассницы, которую полиция поставила на учет из-за репоста об акции протеста. Полиция посчитала ее виновной в нарушении законодательства о митингах.

Девушка обжаловала незаконный вывод полиции. Защитник школьницы Михаил Лисин заявил, что подзащитная не достигла возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), а значит нет и состава правонарушения.

Вывод о вине можно сделать только в рамках административного производства. В отношении школьницы был отказ в возбуждении дела, однако в нем говорилось о вине девочки, что недопустимо. Постановление полиции отменил суд, передает «7х7».

Девочка сделала репост записи об акции протеста перед митингом КПРФ 23 февраля. Запись увидела завуч школы - она обратилась в полицию с просьбой проверить сообщение.