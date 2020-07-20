Школьники из России открыли остров на Новой Земле

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Фото: фото: Русское географическое общество

Группа российских школьников под руководством доцента РУДН Алексея Кучейко обнаружила ранее неизвестный остров вблизи архипелага Новая Земля.

Учащиеся сделали открытие во время обработки спутниковых снимков. Остров размером 410 на 200 метров образовался 9 июля после обрушения ледяной перемычки, которая соединяла Северный остров на Новой Земле с отступающим ледником Вилькицкий Южный.

Открытие принадлежит восьми школьникам из Санкт-Петербурга, Гатчины, Якутска, Троицка, Тулы, Венева и Дедовска. Они посвятили его памяти советского космонавта Германа Титова, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, ученые проанализировали движение тектонических плит.

По словам экспертов, в будущем появится новый континент. Как ожидается, африканский континент расколется на две части, между которыми появится океан. Это произойдет через 5-10 млн лет.

Исследователи подчеркивают, что ранее из-за движения тектонических плит образовались Красное море и Аденский залив, сообщает «Рен ТВ».