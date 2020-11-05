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Школьных директоров в России предложили избирать

Марьям Ибрагимова
5 ноября, 2020 10:39
1 мин
Фото: Vdvsn.ru
Фото: Vdvsn.ru

В России захотели начать назначать педагога на пост директора школы только после выборов в учебной организации. С подобной инициативой выступил руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков. Письмо уже направлено на имя замминистра просвещения страны Виктора Басюка.

По мнению Даванкова, директора школы нужно выбирать в открытом режиме, а не просто назначать «сверху». При этом у учредителя должна быть возможность увольнять руководителя школы, например, если тот грубо нарушил устав.

«В роли заказчика работы директора должны выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе», – цитирует политика RT.

Ранее сообщалось, что в этом году уроки в российских школах будут проводиться по новым правилам.

темы
образование
школа
директор
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