Школьник из Петербурга выбросил в урну флаг России. Теперь ему светит тюрьма
В Санкт-Петербурге одиннадцатиклассник выбросил в урну российский флаг. Теперь ему светит лишение свободы сроком до одного года.
Известно, что 17-летний школьник из Купчино снял со столба у торгово-развлекательного комплекса на улице Белы Куна триколор и бросил его в урну в конце апреля. Как оказалось, выходку юноши заметила 39-летняя госслужащая — она-то и обратилась с жалобой в правоохранительные органы, передаёт «Ротонда».
Поданным «Фонтанки.ру», в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над флагом». Одиннадцатикласснику теперь грозит колония. Во время допроса он заявил полицейским, что выбросил флаг спонтанно, никакого политического подтекста в его действиях нет. Из отдела парня отпустили под подписку о невыезде.