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«Шикарная» автобусная остановка за 3 млн рублей в Тюмени не оправдала ожиданий

Антон Мельников
30 сентября, 2020 19:19
1 мин
в
vk.com/tumraj

Власти установили новую автобусную остановку в Тюменском районе Тюменской области. Согласно обещаниям главы МО Раиса Аминова, на неё должны были выделить 3 миллиона рублей.

«Нынче будет шикарная остановка за 3 млн, и хочется, чтобы подъезд соответствовал», - заявлял Аминов.

Остановка, которую установили в итоге, на 3 млн вряд ли выглядит. Она сделана из профнастила, внутри деревянная скамейка. Фото появилось в местной группе в соцсети «Вконтакте».

В комментариях пользователи отметили, что «красная цена» это остановке 200 тысяч рублей.

«Видимо на оленьих упряжках, через северный полюс была организована доставка», - прокомментировал один из читателей группы.

Издание «Подъём» отмечает, что господин Аминов комментировать информацию о потраченных на реконструкцию средствах отказался.

темы
Тюменская область
растрата
чиновники
казус
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