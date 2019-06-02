В Шиесе экоактивисты перешли от митингов к террору

На фоне продолжающихся протестов против строительства мусороперерабатывающего завода в Шиесе этой ночью сгорел дом одного из сотрудников стройплощадки. Основной версией произошедшего является поджог.

Сами работники стройплощадки убеждены, что за пожаром стоят экоактивисты, которые решили перейти от акций протеста к акциям устрашения. Накануне охранников объекта закидали пакетами с мочой.

Кроме того, стало известно, что около половины участников акций протеста являются приезжими из других регионов – в основном это так называемые «профессиональные протестующие» из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев. Ранее также стало известно, что в протестах принимают участие граждане Франции.

В настоящее время обеспечением охраны порядка и работников на станции Шиес в заняты сотрудники правоохранительных органов.

«Речь идет как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников “РЖД”, охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан. Органы внутренних дел будут находиться здесь до завершения подготовительных работ», – заявил журналистам Александр Якушев.

Сейчас около станции Шиес в Архангельской области ведутся подготовительные работы для возможного строительства одноименного экотехнопарка. Решение о его возведении может быть принято только после проведения государственной экологической экспертизы. В оценке проекта также примут участие общественные организации, экологи и независимые эксперты.