Шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам выявили ученые

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Эксперты из Великобритании выделили шесть форм коронавируса, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.

Ученые проанализировали данные о симптомах 1600 пациентов в США и Великобритании. Как оказалось, наличие или отсутствие менее распространенных или редких симптомов может указывать на то, как тяжело в том, или ином случае будет протекать болезнь.

Для первой и второй формы коронавируса характерны симптомы гриппа. Третья форма сопровождается отсутствием кашля, но пациента мучает диарея, наблюдается отсутствие аппетита и повышенная температура тела.

Четвертая форма болезни протекает более серьезно: к основным симптомам добавляется чувство усталости. Пятая форма характеризуется болью в мышцах и спутанностью сознания.

При шестой форме более половине заболевших требуется госпитализация из-за затрудненного дыхания, боли в груди и мышцах, а также спутанности сознания и усталости, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, с окончанием пандемии в России число людей, страдающих сахарным диабетом, может увеличиться на 20%. Этому будет способствовать дальнейшее распространение коронавируса, который повреждает поджелудочную железу и печень.

О грядущей эпидемии сахарного диабета предупреждают эндокринологи. Врачи указывают, что в России 20% граждан имеют преддиабетический статус - промежуточное состояние, при котором железа производит инсулин в меньших количествах. Эта часть населения находится в зоне риска в случае развития COVID-19, заявила заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.