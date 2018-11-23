Шаверма-шаурма. От Юрия Хованского до патруля Москвы

В Москве предлагается провести ряд проверок торговых точек с шаурмой с целью составления рейтинга в рамках проекта «Безопасная столица».

Координатор проекта Антон Акишин заявил, что в сети появятся все результаты проверок торговых точек в Москве по продаже шаурмы.

Ранее активисты проекта предлагали привести киоски, торгующие шаурмой в Москве, к единому дизайну. Они проверяли ларьки с шаурмой на соблюдение санитарных норм в связи с увеличением туристического потока в Москву, из-за проведения в городе Чемпионата Мира по футболу.

Проект «Безопасная столица» является общественным объединением правоохранительной направленности, основными задачами которого является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений, распространение среди населения разъяснительной информации о нормах поведения в общественных местах и правилах безопасности, отмечает «АГН».

В Петербурге подобная идея уже имеет место быть. Известный видеоблогер Юрий Хованский со своей командой уже давно открыли приложение «Шаверма Патруль», где собирается информация обо всех заведениях, торгующих шавермой (именно так называют шаурму в северной столице) в Петербурге.

Также сам Юрий Хованский выложил немало видеороликов по теме распространения и оценки подобных заведений в городе. При этом, его команда оценивала не только сами заведения, но и вкус различных видов шаверм, поедая тонны продукции самостоятельно.

После было создано приложение «Шаверма Патруль», куда со временем стали заносить информацию все зарегистрированные пользователи по всей России.

Столичный активист Антон Акишин добавил, что попробует связаться с координаторами петербургского проекта, чтобы включить в приложение данные по исследованиям московских точек продажи шаурмы.

Далее в рубрике