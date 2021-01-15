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В соцсетях появилось письмо, которое предположительно написано националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак. Записку показал автор фильма «Кредит на убийство» о преступлениях российских неонацистов режиссер Влади Антоневич.

Она была написана незадолго до гибели. В послании Тесак дал признательные показания против себя и своих соратников сразу по нескольким убийствам.

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказывал вообще всё. В т.ч. про армян, дачу и проститутку, которую потом того... Еще я взял на себя участие в казни таджика и дага... Шансов доказать, что это не я, не было...», - говорится в послании.

В записке Тесак дал показания на Сергея Коротких по прозвищу Малюта и Максима Макиенко, названного Дантистом. Марцинкевич призвал соратников «бежать из страны».

«Телефоны слушаются, установлено наблюдение. Валить надо резко. На границе могут стоять стражники. Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу. Убедите Дантиста, что его примут, если он не свалит, зуб на него ФСБ точит... Если это сообщение или разговоры о нём в эфире перехватят, то возьмут всех и через час-два, так что очень аккуратно», - написано в послании.

Ранее были найдены три записки Тесака. Одна адресована родным, вторая - администрации СИЗО, в третьей было написано, что он оговорил себя и своих соратников.