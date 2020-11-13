Есть шанс? Названо условие включения «Спутника V» в список ВОЗ для использования вакцины

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может добавить вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства в перечень рекомендуемых препаратов для экстренного использования, если он будет отвечать необходимым требованиям.

«Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — говорится в сообщении организации.

Заявку на включение в перечень подал разработчик «Спутник V» - Научно-исследовательский центр им. Гамалеи, сообщает радио Sputnik.

Как сообщалось, несмотря на предостережения со стороны Евросоюза, Венгрия все же купит партию российской вакцины «Спутник V» и в ближайшие недели начнет ее испытания.

Таким образом, Венгрия стала первой из стран ЕС, решившей провести испытания российского препарата против коронавируса.